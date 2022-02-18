Як передає Politeka.net, Катя Репяхова є успішною блогеркою в соціальній мережі Instagram. Також, вона відома як молода дружина популярного українського артиста Віктора Павлика, з яким у них більше півроку тому народився син Михайло.

На своїй сторінці в Instagram Репяхова опублікувала сторіз, де показала свій будній день, який проводить з чоловіком - Віктором Павликом. Вона поскаржилася, що вже в післяобідній час він її так і не відвіз пообідати та просто морить голодом. Однак, ближче до 5 години вечора це все ж сталося.

"Віктор Франкович, ви Мене любите? Хоч трошки? Він мене не годує, морить голодом", - поскаржилася Катерина Репяхова на свого чоловіка.

Чоловік Репяховой Віктор Павлік у відповідь на цю заяву просто розсміявся і попросив більше його не смішити.

"Ну нарешті... А що це за маска така тоненька? Де ти її взяв? О, спасибі, коханий! Ну невже, ти мене привіз їсти, обідати о п'ятій вечора", - розповіла молода дружина Віктора Павлика.

"Чоловік сказав: "Зараз я тобі замовлю, тобі 100% сподобається" не знаю, що це, не борщ точно. Кисленьке-суп Харчо", - видала Катя Репяхова.

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