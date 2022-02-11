Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель MELOVIN (Костя Бочаров), который недавно объявил, что начал встречаться со своей партнершей по "Танцях з зірками" Лизой Русиной, поделился в Instagram забавным кадром.

Как видно, на снимке MELOVIN запечатлен в автомобиле, он сидит на заднем сидении и сжимает в руках роскошный букет белых тюльпанов. Перед камерой артист появился в темном пальто и огромных черных очках, а на его голове россыпь густых темных кудрей, которые очень ему идут.

В подписи к фотографии Костя написал на французском языке: "Это слишком много для меня". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звездного красавца, засыпая его комплиментами: "Такой весенний вайб", "Какой красивый букет. Запахло весной", "Я люблю тюльпаны больше чем розы", "Настроение у тебя сегодня такое весеннее", "Очень красивый букет, как и ты", "Красивое фото", "Счастливый".

Напомним, Влюбленный MELOVIN сменил имидж, артиста с новой прической не узнать: "Чудо кучерявое".

Как сообщала Politeka, "Хорошая ширма": MELOVIN смутил украинцев откровением о романе со звездой "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что MELOVIN впервые рассказал о своей возлюбленной и вышел с ней на публику: "Все началось с…".