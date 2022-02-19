Як передає Politeka.net, Віталій Козловський є відомим українським артистом. Він прославився багато років тому завдяки своїй перемозі на шоу "Шанс".
Так, на своїй сторінці в Instagram артист опублікував нові фото. Як відомо, нещодавно він відправився відпочивати в Таїланд. На кадрах Віталій Козловський похвалився своїм відпочинком на курорті та продемонстрував, як ніжиться під сонячними променями в теплій країні.
"Таїланд-місце кайфу і сили! Рай на землі😇 Сьогодні, як ніколи захотілося зануритися в що-небудь приємне і зробити радість небайдужим❤️", — поділився Віталій Козловський.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією артиста: "Ти супер як і всі твої пісні", "Краса, гарного відпустки", "Клас, супер, новий кліп супер, і пісня дуже класна", "Твій біцепс 🔥 обожнюю твої пісні", "Ну ти як завжди на висоті! Просто вау", "Ви ж мої красотулі", "Супер", "Неймовірна краса", "Дякую за пісню. Проникла в саму душу. І вже стоїть на повторі", "Ваші пісні це стан моєї душі", "ви своїм талантом, граєте по струнах моєї душі".
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