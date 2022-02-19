Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 18-річна дочка зірки розважальних шоу "Вечірній квартал" та "Жіночий квартал" Олени Кравець Маша, яка вже декілька років живе окремо від батьків, ділиться з шанувальниками фотографіями та розповідає про себе.
Цього разу Маша Кравець опублікувала два трохи розмитих фото, на яких вона була у чорних брюках та білому напів прозорому топі. Образ дочка Олени Кравець доповнила чорними босоніжками на підборах.
"Остання ніч🍸", - написала Маша.
Шанувальники прокоментували нові фото зірки "Квартал 95" Олени Кравець: "Дівчинка з картинки🥰", "Гарна дівчина❣️", "Красота😍".
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Нагадаємо, що 18-річна Марія Кравець вчиться на піарницю та захоплюється танцями у стилі фрістайл. Так, дочка Олени Кравець навіть затанцювала на новорічному корпоративі "Квартал 95". За словами акторки, це була її власна ініціатива. Кравець зауважила, що багато кому з "Кварталу" сподобався виступ її дочки. Про це вони говорили особисто Марії.
Раніше Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" Кравець виконала обіцянку і показала рідкісні кадри з молодшою донькою: "Відривайся".
Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла подробиці нападу: до голови приставили дуло пістолета.
Також Politeka писала, що як виглядають другі половинки Олени Кравець, Кошового та інших зірок "Кварталу 95": "Досить дражнити".