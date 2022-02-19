Відомий танцюрист і чоловік Катерини Кухар з "Танців з зірками" Олександр Стоянов показав, як проводить час з донькою Настею.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар прославилася як українська прима-балерина. Також вона протягом декількох сезонів є суддею "Танців з зірками". Як відомо, вона з 2006-го року у відносинах зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, який також є танцюристом.

На своїй сторінці в Instagram Стоянов опублікував нові фото. На кадрах чоловік Кухар позує в Межигір'ї (колишня резиденція Януковича) разом з їхньою донькою Настею, якій зараз 6 років. Вони разом з донькою годують оленів. Варто відзначити, що на фото Олександр Стоянов виглядає дуже стильно за рахунок свого вбрання.

"Джоуї не ділиться їжею!", — поділитися Олександр Стоянов.

Під фото танцюристу залишили всього кілька коментарів:"Заздрю, але по-доброму. Люблю природу". Також, публікація менше ніж за годину набрала більше ніж 300 лайків.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Кухар опублікував кадр з ніжної фотосесії зі своєю дружиною-балериною. Він продемонстрував Катерину Кухар у своїх обіймах на чорно-білому кадрі.

Раніше повідомлялося, чоловік Кухар зізнався, що дозволив собі без дружини вперше за півроку.

Politeka розповідала, Катерина Кухар поділилася з українцями балетним секретом.

Також, чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар розповів про поповнення в родині.