Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала ведущей шоу "Липсинк батл" заинтриговала зрителей новым сезоном. На странице проекта в Instagram опубликовали короткое интервью ведущей, в которой она приоткрыла закулисье нового сезона.
Так, по словам Леси, этот сезон будет полон сюрпризов, над ним работают много людей. И все это делается ради украинцев, чтобы развлечь их в это непростое время.
"Вы даже не представляете, что будет. Мы превзойдем ваши ожидания. Поверьте, мы работаем для людей, и мы хотим утешать всех зрителей вечерами, после работы, чтобы вы классно отдохнули, переключились от всех проблем. И наблюдали за артистами, которые меняются у вас на глазах", - поделилась Никитюк.
Также она с улыбкой рассказала о декорациях, которые будут на 30 сантиметров выше, и здесь она имеет ввиду себя. Кроме того, Леся рассказала о своем коллеге-ведущем Потапе. "Лешенька засияет наконец-то, вот прямо в этом сезоне Алексей засияет. Лысый мальчик нашел пару", - шутливо отметила телезвезда.
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Напомним, Новый сезон "Липсинк батл" с Никитюк вместо Кароль, кто из звезд будет участвовать: "Мэловина жду".
Как сообщала Politeka, Никитюк показала свое главное достоинство в эффектном мини: "Ноги на миллион долларов".
Также Politeka писала, что Никитюк заменила Тину Кароль в известном шоу, Потап решил высказаться: "Это еще та штучка".