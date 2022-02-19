Як пише Politeka.net, 41-річна фігуриста красуня вразила шанувальників новими знімками.
Судячи з фото, Кім захотілося нічних розваг, тому модель вирушила поплавати у величезний басейн. Знімки зроблені в темряві і під відкритим небом. На задньому тлі можна побачити пальми і яскравий місяць на небі.
Для нічного релаксу Кардашьян вибрала ефектний образ. На ній був чорний купальник-бікіні і окуляри модно форми. Красуня впевнено позувала у воді, демонструючи свою ефектну фігуру.
"Нічний заплив", - підписала кадри Кім.
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Її знімки не змогли залишити шанувальників байдужими. Деякі з них згадували колишнього чоловіка моделі, репера Каньє Уеста.
"Люблю тебе", "гаряче", "Королева", "там є джакузі?", "Мені шкода Каньє", "Райська", "Крихітка, обожнюю тебе! Кім! Боже, пощади!", "Немає слів", "Кіммі цукерка", "спекотна", "захоплююся тобою", «Кімберлі, ти дуже небезпечна", "незамінна", "Вау, нові фото в купальнику...ніякої оригінальності. Ти постиш одне і те ж знову і знову", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кім Кардашьян показала свої найдорожчі речі, вразивши "розмахом".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітилася в залі в обтягуючому вбранні, але нарвалася на критику.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в мікро-купальнику вразила новим стилем.