Як повідомляє Politeka.net, 37-річний український ведучий, шоумен і актор Володимир Остапчук на своїй сторінці в Instagram показав, як проводить час з дружиною Христиною Горняк на Мальдівських островах.
"Сьогодні був ледачий день. Ми тільки ходили на сапах, каяках, катамарані, пили шампанське цілувалися і відпочивали", - написав Остапчук, показавши фото дружини в леопардовому купальнику з оригінальним розрізом.
Після таких розваг подружжя відправилося на розкішну вечерю в ресторан.
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"Особливо смачні краби, кальмари і тунець», - похвалився телеведучий.
Також Володимир Остапчук показав, що після дня сонце його шкіра набула червоного відтінку.
Відзначити, Володимир Остапчук зняв елітну віллу в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Доба в номері на двох осіб в цьому п'ятизірковому комплексі обійдуться в діапазоні 42-52 тис. гривень.
Нагадаємо, Остапчук з дружиною показали справжню пристрасть на Мальдівах: "уявляю, що це дивиться його дочка"
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