Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим популярних шоу "Маска" і "Співають всі", похвалився кадрами розкішного відпочинку з дружиною на Мальдівах.

Як повідомляє Politeka.net, 37-річний український ведучий, шоумен і актор Володимир Остапчук на своїй сторінці в Instagram показав, як проводить час з дружиною Христиною Горняк на Мальдівських островах.

"Сьогодні був ледачий день. Ми тільки ходили на сапах, каяках, катамарані, пили шампанське цілувалися і відпочивали", - написав Остапчук, показавши фото дружини в леопардовому купальнику з оригінальним розрізом.

Після таких розваг подружжя відправилося на розкішну вечерю в ресторан.

"Особливо смачні краби, кальмари і тунець», - похвалився телеведучий.

Також Володимир Остапчук показав, що після дня сонце його шкіра набула червоного відтінку.

Відзначити, Володимир Остапчук зняв елітну віллу в готелі InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Доба в номері на двох осіб в цьому п'ятизірковому комплексі обійдуться в діапазоні 42-52 тис. гривень.

Нагадаємо, Остапчук з дружиною показали справжню пристрасть на Мальдівах: "уявляю, що це дивиться його дочка"

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого" Маски "Остапчука на Мальдівах раптово згадала дитинство:" я ніколи не забуду!"

Також Politeka писала, що дружина ведучого" Маски "Остапчука в купальнику розбурхала видами з Мальдів: "неможливо відвести погляд"