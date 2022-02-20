Як пише Politeka.net, знаменита актриса Анджеліна Джолі не розповідає про особисте життя після того, як почала шлюборозлучний процес з Бредом Піттом. Причому довгий час через їх розглядів в соціальних мережах обговорювали і їхніх дітей.
Зрідка Джолі з'являється з ними на публіці, ходить в ресторан або за покупками. Старший син Джолі Медокс полетів вчитися закордон, а решта навчаються в різних закладах, подалі від уваги публіки. Також артистка пишається своїми дочками і не забороняє їм змінювати образи, стиль і навіть стать.
З трьома дівчатами Вівієн, Маршелін і Захарою артистка з'явилася на одному із заходів і підкорила дбайливим відносинам до них. Хоч діти і не ведуть публічне життя, вони разом з Джолі завжди з'являються на прем'єрах фільмів з нею.
Зараз стиль Джолі максимально скромний і простий, в її образах переважають сірі, чорні і зрідка білі тони. Тільки на день народження вона одягла яскраве жовте плаття і вийшла в світ з дітьми для походу в ресторанах.
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На фан-сторінці фанати згадують, як йде зірці такий колір і як стильно вона виглядає без похмурих відтінків: "Ти чудово виглядаєш карколомно😍; Прекрасна Анджеліна Джолі; Медова, як квітка; Гарненька жінка; красуня❤️я тебе дуже люблю».
Нагадавши, Анджеліна Джолі в незвичній сукні покрасувалася поруч з дочкою.
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в короткій кофтині полоскотала нерви чоловіків.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з запалими щоками і зморшками посварила мережу.