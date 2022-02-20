Анджеліна Джолі разом зі своїми дочками часто отримує компліменти після появ на публіці.

Як пише Politeka.net, знаменита актриса Анджеліна Джолі не розповідає про особисте життя після того, як почала шлюборозлучний процес з Бредом Піттом. Причому довгий час через їх розглядів в соціальних мережах обговорювали і їхніх дітей.

Зрідка Джолі з'являється з ними на публіці, ходить в ресторан або за покупками. Старший син Джолі Медокс полетів вчитися закордон, а решта навчаються в різних закладах, подалі від уваги публіки. Також артистка пишається своїми дочками і не забороняє їм змінювати образи, стиль і навіть стать.

З трьома дівчатами Вівієн, Маршелін і Захарою артистка з'явилася на одному із заходів і підкорила дбайливим відносинам до них. Хоч діти і не ведуть публічне життя, вони разом з Джолі завжди з'являються на прем'єрах фільмів з нею.

Зараз стиль Джолі максимально скромний і простий, в її образах переважають сірі, чорні і зрідка білі тони. Тільки на день народження вона одягла яскраве жовте плаття і вийшла в світ з дітьми для походу в ресторанах.

На фан-сторінці фанати згадують, як йде зірці такий колір і як стильно вона виглядає без похмурих відтінків: "Ти чудово виглядаєш карколомно😍; Прекрасна Анджеліна Джолі; Медова, як квітка; Гарненька жінка; красуня❤️я тебе дуже люблю».

Нагадавши, Анджеліна Джолі в незвичній сукні покрасувалася поруч з дочкою.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в короткій кофтині полоскотала нерви чоловіків.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі з запалими щоками і зморшками посварила мережу.