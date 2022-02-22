19-річний Сасанчин записав відеозвернення, яке з'явилося в "сторізах" його дружини Іванки в Instagram, передає Politeka.net.
"Навіщо було продавати квартиру в Києві в новому будинку, щоб купити квартиру в Києві???", - так звучить нині популярне питання від шанувальників.
"Чесно, мені аж цікаво, до якого логічного висновку можна прийти: "Продати квартиру, щоб купити квартиру"...,- каже на кадрах Сасанчин,- Напевно, щоб купити трохи поменше і з ремонтом, тому що у нас зараз без ремонту".
Потім молодий чоловік додав у підписі: "Вибачте, що, можливо, грубо відповідаю, але це реально вже починає нервувати. Я виклав пост у себе на сторінці, де детально розписав!!! Прошу, перед тим, як ставити такі питання..."
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До речі, у своєму пості, про який переможець "Голосу країни" згадує вище, він повідомив, що раніше дійсно мріяв з сім'єю переїхати в квартиру, подаровану два роки тому, але враховуючи свої фінансові можливості, вірніше, неможливість зробити ремонт, він передумав.
"Я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку я згодом вам розповім і купити меншу за розмірами квартиру!", - підсумував Сасанчин.
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