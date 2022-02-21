Настя Каменських часто розповідає про своє життя в Instagram, показує різні фото і ділиться історіями зі своїх буднів з чоловіком, для пише Politeka.net. Також Каменських розповідає і про свій будинок, який декорувала сама, а на кожне свято підбирає тематичні прикраси.
"Де б я не перебувала-завжди звертаю увагу на деталі. Для мене саме вони створюють атмосферу і затишок✨ тому, для свого будинку я з особливою любов'ю вибираю кожен столик, посуд, килимок, плед, свічку і все-все 🥰
І роблю це досить часто, так як люблю "освіжати" інтер'єр, привносити в свій будинок і своє життя щось нове, цікаве Недавно побачила ці стільці і закохалася! Розкажіть, а які деталі в будинку створює затишок особисто для вас?» - писати Каменських.
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"Чудова; Милашка і красуня😇 💋 🌹; ТС Розумниця; такс, за знижку на меблі домовилися. Тепер нам потрібна домашня техніка😂 😘❤️; Сама улюблена жінка і є найкраща деталь інтер'єру для нас😀 😘 😋; красуня💖; Лапа напевно 50 Розмір)); ви як завжди».
За словами Каменських, спочатку ведення ЗСЖ вона строго до себе ставилася, дотримуючись режиму тренувань, і дуже рідко давала собі слабину. Співачка згадує, що дуже лаяла себе за зайві кілограми, і не могла прийняти себе.
Зараз же вона намагається знайти баланс між заборонами і дозволами. Настя Каменських зізналася, що більше себе не картає за зайві кілограми і любить себе.
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