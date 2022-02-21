Так, в новобудові в Києві, в якій живуть Божков з сім'єю, вночі спрацювала пожежна сигналізація. Це сильно налякало всіх мешканців, повідомила у своїх "сторіз" в Instagram 36-річна Саліванчук, передає Politeka.net.

За словами актриси, сигналізація спрацювала посеред ночі, звичайно, піднявши всіх мешканців на ноги, а екстрені служби на вуха.

"О 2 годині ночі включилася пожежна сигналізація, ви уявляєте, що ми подумали в такий час?, - запитала вона у підписників і показала винуватця "веселощів", - Ця людина вночі включила пожежну сигналізацію в будинку. Він був у г*но. І не міг вийти з під'їзду. Він жав скрізь, як з'ясувалося потім. Кричуща сирена змушує мешканців здійснити нічний вояж на вулицю і познайомитися з сусідами".

Дружині продюсера "Квартал 95" все ж вдалося знайти єдиний плюс у всій цій історії - будинок не готовий до евакуації і добре, що це з'ясувалося зараз.

"Пожежники, поліція, швидка, консьєржка, двірник, купа сусідів, та що говорити, навіть я не спала півночі через те, що один тип прибухнув. Зате ми з'ясували, чи готовий будинок до евакуації, якщо що. Найповніше стан справ описує слово "ні*я". Але ми виправимося. Так що спасибі за ревізію, невідомий аватар".

Окремо Саліванчук зазначила злагоджену роботу служб, подякувавши рятувальникам за допомогу.

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