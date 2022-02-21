Як пише Politeka.net, Настя Каменських - популярна українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап і Настя". Зірка зараз заміжня за Олексієм Потапенко (Потапом) і активно будує сольну кар'єру під псевдонімом NK. Не забуває Каменських і про Instagram, де цього разу показала деталі інтер'єру свого офісу на березі Дніпра.
"Люблю приїжджати в офіс. Він знаходиться на набережній і тут такий класний вид з вікна. А ви хочете побачити, як всередині?"
На наступному фото зірка показала офіс, демонструючи полку з нагородами і рослини.
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"Я хотіла щоб офіс був світлим, стильним і мінімалістичним. І при цьому затишним", - написала Каменських.
"Крісла ретельно підбирала, щоб були зручні, екологічні та стильні", - написала Каменських, показавши інші деталі інтер'єру.
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