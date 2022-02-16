Переможниця одного з сезонів романтичного шоу" Холостяк " показала, як упорядковує фігуру в спортзалі.

Як повідомляє Politeka.net, кілька днів поспіль не з'являлася в мережі Instagram після того як розповіла, що захворіла і бажає відпочити без суєти і обговорень. Після переможниця одного з сезонів "Холостяка" вирішила повернутися у форму, розповівши про самопочуття.

Анна Богдан звикла вести активний спосіб життя, тому часто відвідує спортзал разом зі своїм обранцем Михайлом Заливако. Причому вона вже розповідала після критики – такі форми далися їй не просто так.

Після розлучення вона набрала 15 зайвих кг і довгий час не могла нічого Скинути. Тільки завдяки завзятості, тренувань і правильному харчуванню вона прийшла до гармонії. Тепер лише підтримує фігуру. Проте, повертатися після хвороби проблематично, сама Ганна коротко підписала кадри з тренування:»важкувато".

У своєму Instagram Аня також опублікувала чарівні сторіс, на яких показала, що вони з Мішей побували в кафе і він, як істинний джельтенмен позалицявся за нею, приносячи їжу на підносі.

"А хто тут йде вкусняшки несе", - каже Богдан за кадром відео, показуючи, як до неї за столиком крокує Михайло. Також дівчина в наступній сторіс виклала миле фото з коханим, на якому вони, схоже позують в цьому ж кафе за трапезою.

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