Дружина телеведучого Григорія Решетника, зірки "Холостяка", Христина показала себе і розповіла, як досягає ідеальної фігури.

Як пише Politeka.net, Христина і Григорій Решетник вже більше 10 років у шлюбі і пара виховує трьох синів. При цьому Христина не приховує, що мріє про дівчинку ще. Незважаючи на пологи фігура у дружини Григорія просто чудова. Зірка на нових кадрах в Instagram вирішила розповісти, як досягає її, розповівши про своє харчування.

"Принципи мого харчування:

1. Починаю день зі склянки теплої води

2. Сніданок-люблю кашу або яєчнею з авокадо з рибою або сендвіч з беконом. Вранці люблю ситно поїсти, щоб енергія була не весь день (у мене так організм працює)

3. Перекус-фрукти. Обожнюю яблука. Або сухофрукти або горіхи (трохи)

3. Яловичина. Але їм його тільки з овочами

4. Молоко в чистому вигляді 2 роки, як не вживаю. Шкіра стала краще. Але п'ю і їм кисло-молочку)

Запитуйте, що Вас ще цікавить. Відповім тут, під постом", - написала Христина.

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