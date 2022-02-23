Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - французький шеф-кухар з України, яка судить проект" Майстер Шеф " разом з Ектором Хіменес-Браво і Володимиром Ярославським. А нещодавно зірка у співавторстві з Володимир випустила книгу рецептів. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга показала, як їхала в машині від своїх батьків.

"Як, як можна сюди доїхати? А як може сюди доїхати швидка, наприклад", - написала Мартинівська.

"Повертаюся від батьків до Києва. Насправді рідко дуже приїжджаю через те, що боюся... Або мій імплант випаде, або голова може відвалитися, або колеса всі чотири, насправді така дорога тривалістю 20 км, зараз може ви відчуваєте по тому як рухається камера, тому що колеса один за іншим переступають. Такої дороги в інших місцях я ще не бачила. Зараз вам трошки продемонструю", - сказала Ольга.

"Це просто.... Крик душі і автомобіля. Тільки куди кричати", - написала на кадрах сторіс Мартинівська.

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