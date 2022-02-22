Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є популярним українським телеведучим, який веде проекти "Україна має талант", "Холостячка" і "Холостяк". Зірка одружений на красуні Христині, з якою виховує трьох синів. Не забуває Григорій і про Instagram, де цього разу вирішив звернеться до українців у зв'язку з останніми подіями.
"Зберігати спокій. Просто будьте готові до різного розвитку подій. Довіряйте собі, вірте в Україну. Україна сильна. Разом ми сила. Правда переможе. Віримо і молимося", - написав Григорій.
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Також зірка записав звернення, поділившись ним у блозі.
"Хочу підтримати Вас
Не панікуємо, працюємо. Більше оптимізму і сил нам!
Обіймаю Вас", - написав Григорій.
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