Як передає Politeka.net, вже 4 березня відбудеться прем'єра нового 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм став бізнесмен з Майямі Алекс Топольський.

Цього разу на сторінці реаліті-шоу "Холостяк" опублікували нове відео. На кадрах показали процес зйомок нового шоу і моменти з першої вечірки, де пройшло знайомство

Алекса Топольського з учасниками. Також, на акаунті розповіли, що в новому сезоні українців чекають нові перевірки та троянди, тепер вони будуть не тільки червоними. А ось що вони означають, глядачі дізнаються вже 4 березня (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Прямо на першій вечірці Топольський вирішив влаштувати учасницям нові випробування, проте які, ще невідомо.

Шанувальники гадають, що ж будуть значить троянди незвичного кольору: "Червона як зазвичай. Жовта напевно розставання. Біла подумає але близько до жовтої. Рожева напевно прихильність. Напишіть мені відповідь, щоб я цілий день про це не думала".

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