Суддя популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" і переможниця одного з сезонів Ольга Мартиновська показала себе поруч з батьками.

Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська прославилася як талановитий шеф-кухар і переможниця третього сезону кулінарного шоу "МастерШеф".

У своєму Instagram Мартинівська несподівано показала сімейне фото. На кадрі засвітилася сама шеф-кухар разом зі своїми татом і мамою. Під публікацією вона розповіла, як вдячна їм за їх існування і зізналася в почуттях.

"У моєму житті є люди, яким я з кожним днем вдячна все більше. За життя, за віру, за любов, за натхнення! Вони моя сила і слабкість одночасно. Вони - історія великих злетів і щирої надії на те, що завтра тільки краще. Вони - ті, хто вселяє в прості речі настільки важливі смисли. Вони найкращі бабуся і дідусь для моєї віри. Тато і мама, я люблю вас! Іноді не ідеально. Іноді мовчки та не нагадуючи про це. Але завжди щиро і міцно. Так, як мене змогли навчити тільки ви!

Хоча ми зовсім недавно бачилися, а я вже пишу цю листівку вам і сумую. Будьте завжди", — поділилася Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Гарне фото", "Здоров'я їм міцного", "На маму дуже схожа", "Прості слова, а скільки там найголовнішого", "Дай Бог вам бути ще дуже довго улюбленою донькою у своїх батьків". Також, це публікація набрала більше ніж 2400 лайків за пару годин.

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