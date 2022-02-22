Судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" и победительница одного из сезонов Ольга Мартыновская показала себя рядом с родителями.

Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская прославилась как талантливый шеф-повар и победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф".

В своём Инстаграм Мартыновская неожиданно показала семейное фото. На кадре засветилась сама шеф-повар вместе со своими папой и мамой. Под публикацией она рассказала, как благодарна им за их существование и призналась в чувствах.

"В моей жизни есть люди, которым я с каждым днем ​​благодарна все больше. За жизнь, за веру, за любовь, за вдохновение! Они моя сила и слабость одновременно. Они — история великих взлетов и искренней надежды на то, что завтра только лучше. Они — те, кто вселяет в простые вещи столь важные смыслы. Они лучшие бабушка и дедушка для моей Веруни. Папа и мама, я люблю вас! Иногда не идеально. Иногда молча и не напоминая об этом. Но всегда искренне и крепко. Да, как меня смогли научить только вы!

Хотя мы совсем недавно виделись, а я уже пишу эту открытку вам и скучаю. Будьте всегда", — поделилась Ольга Мартыновская.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Хорошее фото", "Здоровья им крепкого", "На маму очень похожа", "Простые слова, а сколько там самого главного", "Дай Бог Вам быть еще очень долго любимой дочкой у своих родителей". Также, это публикация набрала более 2400 лайков за пару часов.

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