Лідер гурту "Океан Ельзи", тренер шоу "Голос країни-12" Святослав Вакарчук вирішив підтримати українців у важкий час, виступивши в центрі Києва перед натовпом.

Святослав Вакарчук зі своєю групою "Океан Ельзи" вирішив влаштувати міні-концерт у центрі Києва, повідомляє Politeka.net. Артист розповів, що спочатку планував просто зняти мотиваційний ролик для соцмереж, але інформація просочилася в Мережу, тому він вирішив виступити перед тими, хто прийшов.

Примітно, що один з учасників групи приніс гітару, на якій були підписи представників різних батальйонів ЗСУ на Сході України, куди приїжджав колектив.

Концерт співак почав з пісні "Еверест".

В Instagram Святослав Вакарчук зазначив, що виступ групи був несподіваним для неї самої.

"Сьогодні ми відчули, що потрібно показати всім: ми разом! І просто вийшли, як вуличні музиканти, заспівати кілька пісень.

Ми тут, вдома, продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, спокійними. Віримо в кожного з нас і найбільше в свою армію!

Слава Україні!",- написав співак.

Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Шкода що пропустила😢 😢 😢", "прийде наш час, і все буде добре🇺 🇦", "шкода, що я не потрапила 💔", "❤️ героям Навіки слава ❤️Разом нас багато....нас не подолати ❤️".

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