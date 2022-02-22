Святослав Вакарчук зі своєю групою "Океан Ельзи" вирішив влаштувати міні-концерт у центрі Києва, повідомляє Politeka.net. Артист розповів, що спочатку планував просто зняти мотиваційний ролик для соцмереж, але інформація просочилася в Мережу, тому він вирішив виступити перед тими, хто прийшов.
Примітно, що один з учасників групи приніс гітару, на якій були підписи представників різних батальйонів ЗСУ на Сході України, куди приїжджав колектив.
Концерт співак почав з пісні "Еверест".
В Instagram Святослав Вакарчук зазначив, що виступ групи був несподіваним для неї самої.
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"Сьогодні ми відчули, що потрібно показати всім: ми разом! І просто вийшли, як вуличні музиканти, заспівати кілька пісень.
Ми тут, вдома, продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, спокійними. Віримо в кожного з нас і найбільше в свою армію!
Слава Україні!",- написав співак.
Публікація швидко зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:
"Шкода що пропустила😢 😢 😢", "прийде наш час, і все буде добре🇺 🇦", "шкода, що я не потрапила 💔", "❤️ героям Навіки слава ❤️Разом нас багато....нас не подолати ❤️".
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