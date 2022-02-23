Як повідомляє Politeka.net, у березні відбудеться прем'єра нового 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм проекту цього разу став харизматичним красень Олександр Топольський, який приїхав в Україну з Маямі шукати свою любов. На сторінці шоу в Instagram опублікували кілька кадрів, на яких показали деяких учасниць нового сезону.

Так, на кадрах можна побачити шістьох дівчат, які прийшли підкорювати холостяка Топольського. Серед них уважні користувачі дізналися темношкіру дівчину на ім'я Аделіна Делі, яка працює в шоу-балеті співачки Насті Каменських.

У коментарях до публікації почалося бурхливе обговорення учасниць нового сезону: "О, швидше що б почалося. Дуже чекаю прем'єру", "А та що у Каменських на підтанцьовці що там забула? Аделіна Делі якщо не помиляюся", "Це найкрасивіші і успішні дівчата України?", "Майбутні блогери. Всі, хто з'являються в цьому проекті, потім стають знаменитостями", "Цікаво ,чи буде хоч одна симпатична?", "Знову штучні все, не цікаво", "Вони виглядають старше холостяка", "Новенькі", "Ну, все зрозуміло", "В 12 сезоні всі такі "красуні" чи це була добірка страшних учасниць? Тримайся, холостяк".

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