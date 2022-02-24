Злата Огневич у шоу "Холостячка" не змогла знайти свою половинку і розлучилася з чоловіком після фіналу на його ж прохання, передає Politeka.net. Зараз артистка більше часу приділяє сім'ї і стала частіше показувати, як відпочиває разом з татом або мамою.
Цього разу Злата вирушила відпочивати в ресторан української кухні переможця" Майстер Шеф " Клопотенко, а також захопилися його кухнею і смачними варіантами страв. За словами самомй мами Огневич, вона дуже хотіла спробувати щось новеньке.
"Передаємо Привіт дружині Клопотенко, дуже хотіли тут побувати, смачно" - каже Огневич.
Також Злато показала свою щасливу маму, що приїхала відпочити і розповіла, що часто дивиться кулінарну передачу. Вона хотіла сама спробувати різні страви.
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"Мамі сподобалися галушки з м'ясом і вишнями. І взагалі, все дуже сподобалося", - ділиться Злато.
Раніше в інтерв'ю, за словами Огневич, у дитинстві у неї був дуже строгий батько, тому вона не знає, як відчувати любов і турботу від чоловіка.
"Якщо я люблю чоловіка, я йому Віддам найсмачніший шматочок пирога, я буду переживати, піклується, але іноді потрібно подивитися, що чоловік робить у відповідь... Тобто фактично я постійно зграю ініціатором любові, я не шкодую жодної секунди про свій вибір зараз, після того, як я ходжу до психотерапевта. Спочатку це було навіть три рази на тиждень, тому що, мені було дуже погано", - розповіла Злата Огневич.
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