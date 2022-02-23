Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є відомим гумористом. Комік вирішив піти на проект "Холостячка", де завоював серце головної героїні Ксенії Мішиної. Але зберегти відносини парі не вдалося і зараз вони не разом. В одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що хоче повернути Ксенію. Ці слова процитували на фан-сторінці "Холостяк" в Instagram.
"В одному інтерв'ю Олександр Еллерт розповів, що впевнений у своїх почуттях і почуттях Ксенії, і готовий піти на все, щоб повернути відносини", - написано було під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Стали забувати про хлопця, ось він і підігріває інтерес до своєї особи"," більше вам не вірю, все навколо один піар"," дуже хочеться, щоб вони були щасливі, разом", " Я бажаю їм любові. Вони прекрасні вони люблять один одного, Саша домагайся Ксюші"," Пізно, батенько".
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