Олександр Еллерт, який переміг на шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиной, хоче повернути назад головною героїню, з якою не вдалося зберегти відносини.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є відомим гумористом. Комік вирішив піти на проект "Холостячка", де завоював серце головної героїні Ксенії Мішиної. Але зберегти відносини парі не вдалося і зараз вони не разом. В одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що хоче повернути Ксенію. Ці слова процитували на фан-сторінці "Холостяк" в Instagram.

"В одному інтерв'ю Олександр Еллерт розповів, що впевнений у своїх почуттях і почуттях Ксенії, і готовий піти на все, щоб повернути відносини", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Стали забувати про хлопця, ось він і підігріває інтерес до своєї особи"," більше вам не вірю, все навколо один піар"," дуже хочеться, щоб вони були щасливі, разом", " Я бажаю їм любові. Вони прекрасні вони люблять один одного, Саша домагайся Ксюші"," Пізно, батенько".

Нагадаємо, Ксенія Мішина вперше розповіла про стосунки з відомим актором

Також Politeka повідомляла, що» Холостячка " Мішина показала, як розважається син, поки її немає вдома

А ще Politeka писала, що Еллерт після хворобливого розставання з Мішиною продає свою машину