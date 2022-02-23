Дружина популярного телеведучого "Холостяка" і "Холостячки" Григорія Решетника розповіла про те, що відбувається у них вдома.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник влаштувала з чоловіком парну фотосесію в схожих образах і розповіла про взаємини. Як відомо, пара є однією з зразкових сімей, які не бояться камер і часто показують свої сімейні будні.

Телеведучий Григорій Решетник з дружиною при цьому не влаштовує скандали і не поширює різні плітки, тому в мережі сім'ю завжди обговорюють з позитивом і нерідко запитують поради.

"Часто кажуть, що в родині – чоловік голова, а жінка – шия, хтось-плюс, а хтось – мінус, хтось більш Темпераментний, а хтось-менше. Але в нашій родині-все по-іншому, у нас панує рівноправність і кожен з нас є повноцінним лідером. І, зізнаємося, в нашій родині часто киплять італійські пристрасті, коли кожен активно може висловлювати свою думку, відстоювати його. Але все це з любов'ю, з повагою» висловилася Христина.

Шанувальники відповіли:

"Ні, ну модники страшні ❤️; красунчики🙏; 🔥дуже хороші😍 😍; на Вас можна дивитися вічно 😍 😍 😍 найкрасивіша пара; супер стильні!!!😍 👏 ; Ідеальні 🔥 всі образи вам до лиця🔥; і шуба залікова)); 2 колірна гамма ❤️; просто неймовірно хороша пара)».

Раньше Христина Решетник вирішила записати відеозвернення у зв'язку з тим, що зараз відбувається в Україні. Вона закликала українців вірити в те, що все буде добре. І нагадала, що вони не одні, і їх сім'я підтримує всіх.

Раніше повідомлялося, ведучий " Україна має талант "і друг" холостяків " Решетник звернувся до українців.

Також, дружина ведучого" Холостяка " Решетника вразила фігурою і розкрила свій раціон.

Politeka розповідала, "Не можна надивитися": дружина ведучого "Холостяка" Решетника похвалилася розвагами з дітьми на святі.