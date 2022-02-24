Як передає Politeka.net, Григорій Решетник прославився як талановитий український телеведучий. Найбільше він запам'ятався по шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант".

На своїй сторінці в Instagram Решітник опублікував нові Сторіз. На кадрах Григорій Решетник звернувся до українців і закликав їх вірити в те, що далі буде все добре. Також він підтримав народ і пояснив, чому українці повинні залишатися тут.

"Доброго ранку! Ну що, сторінка оптимізму? Ранок, сонечко, завів дітей в школу і хочу вам знову сказати, щоб ви вірили в найкраще, щоб ви обов'язково займалися тими речами, які вас надихають, своїми хобі. І щоб ви були єдині", — закликав ведучий "Холостяка".

"Ми в прекрасній країні живемо, ми повинні її розвивати. Ми повинні бути тут, зараз, завжди щоб наші діти були ще кращими й у квітучій Україні. Григорій Решетник бажає вам гарного дня і знайте, що я завжди поруч", - висловився Григорій Решетник.

Раніше повідомлялося, ведучий "Україна має талант" і друг "холостяків" Решетник звернувся до українців.

Також, дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою і розкрила свій раціон.

Politeka розповідала, ведучий "Холостяка" Решетник присвятив дружині сильні рядки.