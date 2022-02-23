Дружина українського співака Романа Сасанчина, яка переміг на шоу "Голос країни"-10, Іванка показала свою маму, яка не змогла приїхати на хрещення внучки.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина переможнця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка активно веде свій блог. Дівчина показує шанувальникам будні їхньої родини, а також розповідає про плани.

Цього разу дівчина показала свою маму, яка приїхала провідати маленьку дочку Романа та Іванки Елізабет.

"Ми з мамою вже з процедур. Мамі зробили брівки. Щасливі йдемо додому. Ще зайдемо в магазин купимо водичку, а потім маємо поїхати зробити закордонні паспорти мені і Лізі", - поділилася планами Іванка Сасанчин.

Разом з мамою Іванки погостювати приїхала її маленька племінниця Мілана.

Нагадаємо, що раніше дружина переможця "Голосу країни" розповіла, що на хрещення внучки змогли приїхати лише батьки Романа та пояснила, чому не було її родини.

"На жаль, з моїми батьками немає фотографій, їх не було. Тато за кордоном, а мама захворіла і не могла ніяк приїхати. Сестра також за кордоном", - пояснила тоді Іванка Сасанчин.

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