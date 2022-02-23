Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина переможнця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка активно веде свій блог. Дівчина показує шанувальникам будні їхньої родини, а також розповідає про плани.
Цього разу дівчина показала свою маму, яка приїхала провідати маленьку дочку Романа та Іванки Елізабет.
"Ми з мамою вже з процедур. Мамі зробили брівки. Щасливі йдемо додому. Ще зайдемо в магазин купимо водичку, а потім маємо поїхати зробити закордонні паспорти мені і Лізі", - поділилася планами Іванка Сасанчин.
Разом з мамою Іванки погостювати приїхала її маленька племінниця Мілана.
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Нагадаємо, що раніше дружина переможця "Голосу країни" розповіла, що на хрещення внучки змогли приїхати лише батьки Романа та пояснила, чому не було її родини.
"На жаль, з моїми батьками немає фотографій, їх не було. Тато за кордоном, а мама захворіла і не могла ніяк приїхати. Сестра також за кордоном", - пояснила тоді Іванка Сасанчин.
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