Як повідомляє Politeka.net, 17-річна Лія Меладзе, яка стала учасницею 12-го сезону шоу "Голос країни", розповіла про проблеми в сім'ї, які призвели до розлучення батьків – Костянтина Меладзе і Яни Сумм. Про те, як юна співачка пережила розлад в сім'ї, вона розповіла в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ".

За словами дівчини, їй було 9 років, коли батьки вирішили розлучитися, і це було дуже важко, а обстановка будинку була дуже напруженою. І хоча сварки батьків могли здатися буденними, як у будь-якій звичайній родині, Лея дуже переживала.

"У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - поділилася дочка Меладзе.

Лія також додала, що ніколи не відчувала себе покинутою або відкинутою своїм знаменитим батьком. "Мама мені чітко дала зрозуміти, що, коли розлучаються батьки, діти не розлучаються.", - додала дівчина.

Відзначимо, що Костянтин Меладзе та Яна Сумм розлучилися в 2013 році, вони прожили в шлюбі 19 років. У родині композитора народилося троє дітей-старша дочка Аліса вже живе окремо, 17-річна Лея стала учасницею "Голосу країни", а молодший син Валера має порушення аутистичного спектру, тому потребує постійної турботи.

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