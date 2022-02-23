Як повідомляє Politeka.net, 17-річна Лія Меладзе, яка стала учасницею 12-го сезону шоу "Голос країни", розповіла про проблеми в сім'ї, які призвели до розлучення батьків – Костянтина Меладзе і Яни Сумм. Про те, як юна співачка пережила розлад в сім'ї, вона розповіла в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ".

За словами дівчини, їй було 9 років, коли батьки вирішили розлучитися, і це було дуже важко, а обстановка будинку була дуже напруженою. І хоча сварки батьків могли здатися буденними, як у будь-якій звичайній родині, Лея дуже переживала.

"У нас вся сім'я досить тривожна. Я просто завжди очікувала, що щось трапиться погане", - поділилася дочка Меладзе.

Лія Меладзе

Лія також додала, що ніколи не відчувала себе покинутою або відкинутою своїм знаменитим батьком. "Мама мені чітко дала зрозуміти, що, коли розлучаються батьки, діти не розлучаються.", - додала дівчина.

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Відзначимо, що Костянтин Меладзе та Яна Сумм розлучилися в 2013 році, вони прожили в шлюбі 19 років. У родині композитора народилося троє дітей-старша дочка Аліса вже живе окремо, 17-річна Лея стала учасницею "Голосу країни", а молодший син Валера має порушення аутистичного спектру, тому потребує постійної турботи.

Лия Меладзе

Нагадаємо, Названо імена нових щасливчиків на "Голосі країни", хто пройшов: "Я за Лію Меладзе".

Як повідомляла Politeka, "Голос країни": дочка Меладзе видала Осадчій, які у неї стосунки з його новою дружиною Брежнєвою.

Також Politeka писала, що Меладзе не прийшов на "Голос країни" підтримати дочку Лію: з'ясувалася справжня причина.