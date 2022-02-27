Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є популярним українським телеведучим. Після розпочатої війни в Україні Володимиром Путіним знаменитість в черговий раз звернувся до росіян, а саме до російських матерів.

"Я російськомовний львів'янин! Рашисты! Мене не треба рятувати!!! У мене в моїй улюбленій Україні все добре!!!! Було! Поки ви не прийшли зі своїм порятунком!

Мами російських і (можливо в майбутньому) білоруських солдатів! Тільки ви можете вплинути на своїх дітей не йти до нас в Україні і стріляти в наших дітей!",- написав Слава і додав відеозвернення.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Слава Україні!", "Слава тримайтеся. Україна понад усе", " так тримати! Славка, ти! Ми тебе", "тільки так і не інакше, з нами правда, з нами Господь Бог".

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