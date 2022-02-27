Як пише Politeka.net, Алла Мазур є популярною українською телеведучою. Зірка в своєму Instagram поділилася фото, поділившись постом.

"Ми переможемо, друзі - я вірю! Тому що за нами правда🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦а Путін дійсно погано вчив історію, і забув, як українці вміють захищати рідну землю.

Чого варті лише довгі черги до військкоматів: мої знайомі 2 години стояли в такій, бо мають бойовий досвід, і їм потрібна лише зброя.

А мої друзі-журналісти! Без бойового досвіду, але з не меншою ненавистю до окупантів – днюють і ночують в терробороні. У цих калічних потеряшек, які прийшли "прогулятися київськими вулицями" - і в помині немає тієї мотивації, яка є у моїх друзів.

І щоб стати проти ворога-нам не потрібен особливий наказ. Пише мені жінка з одного військового містечка: "наші хлопці молодці, в льохи не сховалися – згуртувалися, підняли мерію на ноги і створили блокпости. Слава Богу що в нашому містечку знайшлися хоробрі хлопці! Молимося і віримо в наших синів!»

Батьки з дітьми в цьому містечку приходили робити коктейлі Молотова.

Я схиляю голову перед міццю і вправністю воїнів ЗСУ. Хай береже їх Небо!

Спасибі дипломатам, які невтомно б'ються на своєму фронті.

Втішена, що у нас є президент-справжній Головнокомандувач, який не боїться і не тікає від небезпеки: від чого так біситься Кремль", - написала Алла.

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