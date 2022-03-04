Київський будинок зірки "Танців з зірками" Ілони Гвоздьової зруйнували в результаті атаки російських окупантів. Хореограф емоційно звернулася до диктатора Володимира Путіна, чиї російські солдати зруйнували її будинок.
Ілона Гвоздьова пообіцяла, що в майбутньому вона відбудує будинок, а путінських військових "закопає у фундамент".
Знаменитість додала, що на цій землі її відтепер триматиме "ненависть до всього російського народу". Відомо, що будинок танцівниці постраждав через авіаудар. Сама вона стверджує, що жила в мирному районі, де поблизу немає стратегічних об'єктів.
"Вони можуть зруйнувати наші будинки, міста, нашу країну, але, с*ка, їм ніколи нас не перемогти. Тому що ми сильна і найсильніша на сьогоднішній день нація на всьому білому світі! Путін ти ху*ло, с*ка, я будинок відбудую, б**ть, і всіх твоїх, нах**, закопаю, у фундамент заллю", - розповідає Гвоздьова.
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