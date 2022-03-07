Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 24-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванна розповіла, що разом з маленькою донькою виїхала з України та показала кадри.
Іванна Сасанчин повідомила, що вони з Елізабет зараз у Польші, а от Роман залишився в Україні.
"Я не знаю, скільки ми будемо один без одного. Я молю Бога, щоб це закінчилось якнайшвидше", - зазначила вона.
«Моя порада, у кого є дитинка до року, не слухайте нікого, ідіть напролом до кордону, маєте право. Що робиться на кордоні? Там повний хаос.Люди злі дуже. Діти до року без черги ідуть. Але люди злі і дурні кричать, не пропускають, можуть і затоптати.Жінка мала дитинку 9 днів, її не пропустили люди», - розповіла Іванна.
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Також дружина переможця "Голосу країни" показала, як з маленькою внучкою прощалися дідусь та бабуся – батьки Романа.
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