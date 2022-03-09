Світові зірки підтримують дітей України і жертвують мільйони доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від рук Путіна.

Як пише Politeka.net, з посиланням на Центр протидії дезінформації, колишній футболіст Девід Бекхем і його дружина Вікторія пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українським дітям.

"7,5 мільйонів дітей зараз знаходяться під загрозою", – написав Девід в Instagram. Також подружжя разом з ЮНІСЕФ почали збір грошей на допомогу українським дітям, постраждалим в результаті війни.

Крім того, відома британська письменниця, автор книг юному чарівнику Гаррі Поттері Джоан Роулінг пожертвувала 1 млн.фунтів на допомогу українським дітям.

Раніше також стало відомо, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував рекордних 10 млн доларів для Збройних сил України. І це не випадково, адже у голлівудської зірки є українське коріння – бабуся актора родом з Одеси.

Зазначимо, що про своє українське коріння згадала ще одна голлівудська зірка Міла Куніс. Вона разом з чоловіком Ештоном Кутчером пожерствовали в Україну 3 мільйони доларів.

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