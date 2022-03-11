Чоловік показав на рідкісному фото, як рік тому спілкувався з батьком.

42-річний Грег разом з дружиною і двома синами влаштувався в Сан-Франциско. Син Чапкіса відкрив свою танцювальну школу Chapkis Dance. Як відомо, знаменитого хореографа, танцюриста і артиста Григорія Чапкіса не стало 13 червня, йому був 91 рік.

Хореографа поховали на Байковому кладовищі в Києві. Щоб попрощатися з ним приїхала вся його рідня, розкидана по світу-дочка Лілія з онуками Ганною і Вікторією з Італії, і син Грег - з США.

В Instagram Сам Син хореографа вирішив згадати, як вони спілкувалися рівно рік тому і що відбувалося тоді в цей день, коли вони зустрілися.

"У цей день рік тому..."- пише Грег під кадром.

Зазначимо, загальна трагедія, як смерть улюбленого батька влітку цього року, зблизила дітей Чапкіса, розкиданих по всьому світу.

Раніше в сторіз Огневич відреагувала на рішення Барських, який напередодні оголосив, що повністю забороняє використовувати свою музику в Росії, а також вирішив не повертати росіянам гроші за квитки на зірваний концерт, передавши кошти на допомогу Україні.

«Я можу тільки уявити суму роялті, якої Макс позбудеться. Але! У цьому світі є цінності, дорожче грошей. Це сильно! Цікаво, як вчинять інші. Розумію, що вибір – він лише вибір однієї людини. Але все ж», - написала Огневич.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса живе в затишному будинку в США, як він виглядає зсередини: "камін, велика плазма і..."