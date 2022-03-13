Микита Добринін показав, як тепер виглядають його будні і як змінилося його життя.

Як пише Politeka.net, не так давно переможниця одного з сезонів "Холостяка" Даша Квіткова вирішила розповісти, як зараз вона живе з родичами і дитиною, а її чоловік відправився на захист країни. Зараз багато зірок не залишили рідну Україну і висловлюють свою громадянську позицію.

Цього разу телеведучий Микита Добринін поділився кадром, як він у військовій формі і зі зброєю позує на тлі українського прапора. Відзначимо, також чоловік написав, що готовий зробити все, щоб його маленький син жив у безпеці і пишався батьками і країною.

"Бог тебе охороняє! Молимося за вас, хлопці!!!!; Один з усіх холостяків справжній чоловік, справжній захисник) Слава Україні, Слава Богу, Героям Слава 🙏; 🙏 🏻 спасибі вам сердечне! Бережіть себе і повертайтеся живими, будь ласка☺❤️; дякую, що захищаєте нас. Бережіть себе!🇺 🇦 ❤ ️ ; Дякую! Що не втекли, не втекли, а дійсно захищаєте країну, захищаєте нас. Будьте благословенні, бережи вас Бог і вашу сім'ю!!!🙏».

Раньше Даша також заговорила про серйозну травму свого чоловіка. Як відомо, Микита Добринін не залишився осторонь і також став на захист своєї Батьківщини, не бажаючи відсиджуватися вдома без діла.

"Микита поранив палець майже до кістки. Добре, що знайшли де зашити! Що щодо мене? Я тримаюся і Вам раджу. Дякую кожен день, коли ми відкриваємо очі і бачимо сім'ю. Найголовніше-це тримати себе в руках» - розповідає Даша.

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