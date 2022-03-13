Телеведуча Алла Мазур, зірка 1+1, показала, що сталося зі святинями в Донецькій області, де ховалися ченці і біженці, серед яких були діти.

Як пише Politeka.net, Алла Мазур - успішна українська телеведуча і зірка 1 + 1. Знаменитість активно веде блог в Instagram, де ділиться з українцями найважливішим.

Цього разу Алла показала кадри зруйнованих святинь у Донецькій області.

"Минулої ночі вони бомбили знамениту Успенську Святогірську Лавру на Донеччині: де ховалися ченці і 520 біженців, в тому числі і 200 дітей. Вибиті всі вікна в храмах монастиря, вікна і двері в лаврських готелях, пошкоджені будови. Дітей і дорослих, жінок і чоловіків, які шукали захист в Господньому домі - посікло склом і уламками. Кількох поранених відвезли в госпіталь Святогорська, іншим допомогли в обителі. Загиблих, на щастя, немає. Всі, хто залишився, ніч провели в підвалі монастиря", - написала Мазур.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Нелюди. Не бояться навіть Бога", " женіть і знищуйте ворога! Щоб земля горіла у них під ногами! Проклинаємо ворогів!", "Боже, допоможи, що відбувається".

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