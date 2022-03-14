Як пише Politeka.net, 14-річна Варвара Кошова продемонструвала власне почуття гумору, потроливши росіян.

Після вторгнення Росії в Україну з боку західних країн на РФ обрушився цілий шквал санкцій, на які російський уряд відповів власними обмежувальними заходами. В результаті в Росії виявилася заблокована одна з найпопулярніших в світі онлай-майданчиків – Instagram. Це торкнулося багатьох російських зірок і блогерів, які тут же почали публікувати жалібні пости.

У своїх сторіз Варя влучно передражнила російських "страждальців".

"Всім привіт, друзі! Це моя остання історія в Instagram. Зараз я швиденько напишу останній прощальний пост, залишу вам все ссилочки на мій ВК, на мій Телеграм, на всі мої соцмережі, які ще не заблокували...спасибі вам велике! Спасибі, що були зі мною, за підтримку. Не турбуйтеся, я все одно буду підтримувати з вами зв'язок, все одно ми якось будемо знаходитися. Друзі, тримайтеся", - вимовляє на відео дівчина з характерними для російських селебрітіз інтонаціями.

Вона також дала пораду своїм передплатникам.

"Забула ще сказати: скачайте VPN. Швиденько качайте, тому що ситуація зараз просто страшна...страшна ситуація зараз", - зі сльозами в голосі вимовляє Кошова.

Нагадаємо, Олена Кравець нагадала українцям про сильний виступ "Квартал 95".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" доступно пояснив росіянам, що їх чекає в Україні.

Також Politeka писала, що 14-річна дочка Кошового з яскравим макіяжем показала, як навчилася будувати очі.