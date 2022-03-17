Я не знаю скільки нам знадобиться часу прийти в себе. Але ми точно прийдемо до тями.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом підтримують українців і самі були крайцне схвильовані після нападу окупантів на наші українські землі. Вони почали допомагати волонтерам і займалися допомогою останні кілька днів.

"Ця фотографія зроблена 23 лютого 2022 року. Ми живемо наше звичне життя. Плануємо, мріємо, творимо, діємо. А завтра почнеться повномасштабна війна. Руйнування, смерть, насильство. Я не можу в це повірити досі.

Я не знаю скільки нам знадобиться часу прийти в себе. Але ми точно прийдемо до тями. Ми подивимося на все це іншими очима. Ми будемо жити вже в іншій країні. У ще більш успішній, незалежній, усвідомленій країні.

Ми станемо і вже стали більш усвідомленими з тотальною переоцінкою цінностей. Ми все це переживемо. І подібні глобальні зміни не пройдуть безслідно. Все обов'язково буде набагато краще, ніж було ☺ ❤ ️ " - пише репяхова.

Також Катерина, дружина співака Віктора Павлика, вирішила показати кілька пам'ятних і теплих кадрів з їхнього життя. Фото були зроблені в різний час, але артист часто виступав в різних містах, в тому числі і на територіях до окупації.

Катерина показала, яким було їхнє життя до нападу окупантів, як вони колесили по країні, давали концерти, як Віктор Павлік спілкувався з фанатами і намагався підтримати аудиторію.

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