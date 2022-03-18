Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною артисткою, яка всіляко підтримує українців і разом з громадянами бажає ВСУ швидкої перемоги. Як відомо, після вторгнення окупантів в Україну зірка не стала бігти і чітко вказала: вона на нашій землі і йти не збирається.
Зараз в сторі Злато часто викладає різні кадри, висловлює свою думку і розмірковує про те, що відбувається в країні.
«Києва. "секретний" військовий об'єкт. Мене до глибини душі вражають мої знайомі з Росії, які намагаються мене переконати, що наші ЗМІ брешуть. Ці росіяни кажуть, що будуть за мене молитися.
А давайте ви нам Україну відновите, а вже потім молитвами займетеся? Як часто Богом прикривають всі криваві злочини в історії людства " - висловилася Злата.
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Раніше ми писали, після того, як окупанти вторглися на нашу землю, Злата вирішила не тікати від проблем і відкрито висловлюється про те, що відбувається.
"Я вважала історію цієї сильної дівчинки Саші і плакала, моє серце розривається від болю, гніву, марності, печалі. Слова не передадуть мій моральний стан зараз. Ніколи не прощу!» - висловитися Злато.
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