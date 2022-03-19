Як пише Politeka.net, Катя Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом спершу була в Україні і розповідала, як допомагає волонтерам. Однак нещодавно дівчина заявила, що з мамою і сином полетить до спорідненості, поки її чоловік залишиться вдома.

Зараз багато виступили на захист нашої країни і протестують проти вторгнення російської армії на наші землі.

В цей раз Репяхова пояснила, чому вирішила покинути країну і чому вона не тікає.

"Це не біженство і переселення. А зустріч з рідними! Летимо Я, мама і Мишко, спочатку ми проїдемо 1250 км (3 країни), а потім два літаки і ще дві країни. Зараз переповнюють дивні відчуття, але я щаслива, що побачуся зі своєю сім'єю. Купила квитки на літак. За кілька десятків днів буду в іншій країні"»

Також нове відео було сприйнято в багнети, оскільки частині аудиторії здалося, що Катерина просто милується собою у важкий час.

"Моя Україна🇺 🇦❤️. Мила, кохана, ніжна, чарівна. У серці моєму тільки ти одна. На все Свєти-рідна тільки ти. І через сумніви, як через біду. Нашу любов я переведу. Через все життя, наші почуття 🇺 🇦 " - пише Репяхова.

У мережі відповідають:

"Яка вона хороша! Наша Україна!; І до чого це зараз; при чому тут ваш коментар😬? А Ваш до чого? Я вас не коментую, а написала коментар Катерині. Відео і пісню я сприйняла як самозамилування Каті, що абсолютно недоречно. Україну люблю безмежно!».

Нагадавши, Зірка "Орла і решки" Птушкін розповів про своє горе: "у вас коли-небудь забирали будинок?".

Як повідомляла Politeka, Краш українських жінок: на кому одружений Віталій Кім - глава Миколаївської ОГА, що став народним улюбленцем.

Також Politeka писала, що Андрій Шевченко розповів про маму і сестру, що залишилися в Києві: "якби спробували виїхати...".