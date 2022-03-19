Як пише Politeka.net, Злата Огневич залишилася в Україні і вирішила підтримати ЗСУ, шанувальників і волонтерів, також артистка продовжує показувати в Instagram, як проходять її будні і розмірковує про майбутнє. Цього разу артистка представила в Instagram пам'ятні кадри з архівної зйомки, де вона милується краєвидами до військових дій.

"...і заграє фарбами рідна Земля 💙 💛 🕊 # Україна # Залісамігорами # війна # Ukraine #Войнаукраина # Росія» - пише Огневич під зворушливими кадрами. Зараз зірка не хоче їхати з країни, тому бажає відволіктися хоч так.

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"Як добре😍; ❤Україна ти прекрасна!; Все Буде Добре! 💙 💛 ; Перемога за нами!❤ ️ ; Моя улюблена пісня 🙏 🏽 ❤ ️ дякую що творите прекрасне; А пісня саме ❤.Одна з найпрекрасніших українських пісень! І одна з кращих твоїх Злата! 💙 💛 🇺 🇦 Люблю!; Недолюди уявили себе богами, щоб знищувати і вбивати те, що не ними створено і не їм належить. Сили над нами всі бачать! ❤».

Злата Огневич - успішна українська співачка, яка перемогла в першому сезоні шоу "Маска". А минулого року артистка стала головною героїнею шоу" Холостячка", але побудувати стосунки з переможцем проекту Андрієм Задворним не вдалося. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

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