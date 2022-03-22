Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, Ганна Саліванчук вирішила долучитися до допомоги бійцям ЗСУ, тому вирушила в центр, де жінки готують і всіляко трудяться. Анна, як відомо, сама нещодавно виїхала з Києва з дітьми, а також через довгий час зустрілася з родичами.

"Ось вчителі готують для Збройних сил України, для терроборони, для нужденних, для хлопців, які зараз на гарячих точках. І я сьогодні вже не вперше ліплю вареники. Кажуть, щоб не знімала і не показувала. Але я покажу!

Тому що ми їх варимо і робимо тут. Я навіть не знала, що треба так – хлопцям адже на гарячих точках немає де зварити. Варимо, робимо, заправляємо, закриваємо і відправляємо вже туди, вперед " - пише Саліванчук.

Як відомо, зараз через агресію російських військових більшість українців змушені були покинути будинки.

Важка ситуація зараз у Маріуполі, де люди без світла, води, опалення, зв'язку та можливості вибратися. У них також навіть немає їжі, тому городяни під обстрілами знаходяться в жахливому стані.

Перед підривом драмтеатру в Маріуполі, близькі Саліванчук вивозили бабусю з Маріуполя: «ось так виглядає драмтеатр в Маріуполі. Нам вдалося вивезти бабусю, але ... до Запоріжжя вони не доїхали. У них закінчився бензин і моста немає, тепер думаємо, як привезти туди бензин».

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