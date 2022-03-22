Саливанчук показала, чем занимается вместе с учителями и как они волонтерят.

Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук решила приобщиться к помощи бойцам ВСУ, поэтому отправилась в центр, где женщины готовят и всячески трудятся. Анна, как известно, сама недавно уехала из Киева с детьми, а также спустя долгое время встретилась с родственниками.

«Вот учителя готовят для Вооруженных сил Украины, для терробороны, для нуждающихся, для парней, которые сейчас на горячих точках. И я сегодня уже не впервые леплю вареники. Говорят, чтоб не снимала и не показывала. Но я покажу!

Потому что мы их варим и делаем тут. Я даже не знала, что надо так – парням ведь на горячих точках нет где сварить. Варим, делаем, заправляем, закрываем и отправляем уже туда, вперед» - пишет Саливанчук.

Как известно, сейчас из-за агрессии российских военных большинство украинцев вынуждены были покинуть дома.

Тяжелая ситуация сейчас в Мариуполе, где люди без света, воды, отопления, связи и возможности выбраться. У них также даже нет еды, поэтому горожане под обстрелами находятся в ужасном состоянии.

Перед подрывом Драмтеатра в Мариуполе, близкие Саливанчук вывозили бабушку из Мариуполя: «Вот так выглядит драмтеатр в Мариуполе. Нам удалось вывезти бабушку, но… До Запорожья они не доехали. У них закончился бензин и моста нет, теперь думаем, как привезти туда бензин».

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".

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