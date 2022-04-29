Про це артистка висловилася в коментарі "Слава+" на ютуб-каналі Люкс.

За словами Полякової, Собчак все знає про Україну і вона налаштована як більшість думаючих людей в Росії, тому "вона в розмовах приватних підтримує Україну".

"Я отримала порцію хейта з цього приводу з боку українців ,що" ось вона там така...", але я на це не звертаю уваги. Для мене вона по середині. Ми в її інтерв'ю говоримо все, що вважаємо за потрібне.

А я вважаю за потрібне на величезну російську аудиторію Собчак донести правду з перших вуст, що діється в Україні. Що у нас війна, що у нас геноцид. І те,що я можу це довести без монтажу для мене це конче необхідно. Попередити людей там, які захочуть взяти зброю в руки і прийти в мою країну вбивати.

Спробувати переконати "оскаженілу тітку" не пускати свого чоловіка або сина сюди нас вбивати, значить я все роблю правильно. Мені не треба розповідати, кому мені давати інтерв'ю - хоч межу лисому, щоб переконати хоча б деяку кількість населення не йти сюди і не вбивати мирних українців", - стверджує Полякова.

Нагадаємо, раніше Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував список із 6000 осіб. До нього увійшли ті, хто, на думку ФБК, є відповідальним за розпалювання війни в Україні. Серед них опинилася і Ксенія Собчак.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українців за допомогою - зник його друг.

Також Politeka.net писала, що Полякову далеко від України наздогнали неприємності.

Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.