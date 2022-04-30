Як повідомляє Politeka.net, зараз багато артистів з різних країн і куточків світу намагаються підтримати і допомогти Україні. Анджеліна Джолі вирішила не тільки допомогти фінансово, а й прилетіла в Україну без зайвого шуму. Про це написала журналістка Майя Підгородецька на своїй сторінці в Facebook.

У відео можна помітити, як голлівудська актриса Анджеліна Джолі заходить в кафе у Львові. За її словами, вона не очікувала побачити зірку в такому місці.

"Нічого особливого. Просто Львів, просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", - написала журналістка.

Нагадавши, Джолі вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, вона не стала мовчати і написала звернення в Instagram.

За словами зірки, вона, як і багато хто з людей зараз, молиться за людей нашої країни і стурбована жахливими подіями:

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених осіб і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви і людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпечних місць», - пише Джолі.

Ми писали, Ірина Федишин "рознесла" Повалій:"вона проти свого народу".

Як повідомляла Politeka, Каменських зірвалася після концерту і в сльозах заговорила про своє життя: "все буде добре, але...".

Також Politeka писала, що "І панічні атаки, і істерики": Полякова розповіла, як її старша дочка пережила втрату близької людини.