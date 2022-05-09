Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко 8 травня приготував 400 літрів борщу в Брюсселі (Бельгія) в рамках благодійного концерту. Він зазначив, що українці навіть за кордоном не мовчать і боряться за свою свободу.

Шеф-кухар розповів, що вчора в Брюсселі була інформаційна боротьба за кордоном. П'ять тисяч людей вийшли на вулицю, щоб показати єдність на підтримку України.

Крім того, Євген Клопотенко підкреслив, що нацизм в Україні дійсно є, його "припихнула сюди росія під виглядом російського світу". І всі українці зараз борються з ним на всіх фронтах.

"Нацизм отруйний, він існує зараз, але з іншим обличчям і з ним повинні боротися не тільки українці, а й весь світ. Я, напевно, відкладу свої емоції від цієї події в окреме повідомлення, тому що відчуттів багато", - розповів Євген Клопотенко.

Євген Клопотенко також захопився українцями, які перебувають зараз за кордоном. Він запевняє:"Українці за кордоном, теж борються і теж говорять. Я був там, бачив і запевняю вас". Крім того кулінарний експерт зазначив, що Україна має партнерів і підтримку, в чому Клопотенко переконався в Брюсселі.

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