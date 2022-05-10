Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка, донька Народної артистки України Ніни Матвієнко. З початку війни довгий час Тоня не бачилася з мамою і тільки кілька днів тому сім'я возз'єдналася. Матвієнко одружена з Арсеном Мірзояном, якому народила дочку Ніну, яку назвали на честь бабусі. Не забуває Тоня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Матвієнко опублікувала фото зі своєю мамою. Як можна зрозуміти, вони разом виступали в Магдебурзі, Німеччина. Мама вибрала прозорий наряд, а Тоня була в щільній сукні.

"Коли дивишся зі сцени в зал, А там світло очей зі сльозами як зоряне небо, як ти в Україні. Слава Україні!",- написала Матвієнко під публікацією.

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