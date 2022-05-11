Як повідомляє Politeka.net, переможець шоу "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився з українцями стратегічним рецептом тушкованого м'яса, який може стати паличкою-виручалочкою.
"Сьогодні інші часи і обставини, тому рекомендую практичний покроковий рецепт приготування домашнього тушкованого м'яса про запас для себе, сім'ї, сусідів і наших воїнів", - описав рецепт Євген Клопотенко.
Інгредієнти на 3 банки по 600 мл:
- 2 кг курячого м'яса (гомілки, стегна)
- 1 середній ріпчасту цибулю
- 1 велика морква
- 100 г селери (опціонально)
- 2 лаврових листки
- 5 горошин чорного перцю
- 3 горошини запашного перцю
- 2 ст. л. солі
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Приготування рецепта від Євгенія Клопотенко:
1.У велику каструлю складіть м'ясо, залийте водою на 3 см вище. Доведіть до кипіння, злийте воду, промийте і знову складіть в каструлю.
2.Очистіть цибулю і моркву, розріжте навпіл і додайте до м'яса. Якщо є, додайте очищений корінь селери, пастернаку або петрушки. Додайте лавровий лист, чорний і ароматний перець.
3.Залийте м'ясо холодною водою, додайте сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до середнього і варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою.
4.Дістаньте м'ясо з каструлі, дайте йому охолонути і приберіть всі кістки, хрящі і шкірку. Вийміть з бульйону моркву, цибулю і коріння. Все м'ясо знову перекладіть в каструлю і варіть ще 20 хвилин на середньому вогні.
5.Підготуйте скляні банки для стерилізації: поставте в духовку на деко і включіть розігріватися до 100 градусів. Коли банки стануть гарячими, вийміть їх за допомогою рушники. Паралельно металеві кришки для банок помістіть в невелику каструлю з окропом і кип'ятіть приблизно 10 хвилин.
6.Викладіть м'ясо і трохи бульйону в кожну банку, додайте спеції і закрутіть банки. Коли банки охолонуть, поставте тушковане м'ясо в темне прохолодне місце і зберігайте до двох тижнів. Виходить так просто і швидко.
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