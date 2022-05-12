Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, Анна Саліванчук розповіла про те, що її дещо засмутило по поверненню до Києва, хоча переважно емоції були тільки приємні. Як відомо, артистка з дітьми не була вдома фактично два місяці.

Так, Саліванчук не була вдома більше двох місяців і дорога видалася дуже насичена, а 30 км до Києва їй навіть було дуже страшно.

"Пережити біль допомогла впевненість, що ми разом все відбудуємо, і наша Україна стане ще краще» - розповіла вона.

По прибуттю додому Саліванчук поскаржилася, що продукти в Києві стали дуже дорогими і їх дуже мало. А що стосується її чоловіка, з яким вони довго не бачилися, то її чекав сумний " сюрприз»:

"Ой, і це ще не все! За 47 днів мій чоловік складав все, що йому не подобалося, в одну купу прямо в дитячій».

Раніше Саліванчук розповіла, як поверталася додому і вперше за довгий час нарешті побачилася з чоловіком.

"Я вдома. Це неймовірні відчуття, які не передати словами. Вперше за 47 днів я побачила чоловіка. Сльози радості... вистрибнула на нього, немов у кіно, адже неймовірно за ним нудьгувала, і розлука з ним була дуже важкою. Вперше за 8 років спільного життя ми не бачилися так довго.

Пройшлася рідною квартирою, яку я залишила на такий довгий час, навіть не підозрювала, що так сильно її люблю. Мені іноді здавалося, що потрібно зробити ремонт, дещо замінити, але зараз розумію, що нічого кращого, ніж рідні стіни немає, і всі ці дрібниці не важливі. Це дуже класні відчуття", - написала Анна.

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