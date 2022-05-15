Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Також зірка вів Євробачення в 2017 році в Києві. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Остапчук вирішив звернути увагу на ведучого "Євробачення", який спочатку збирався дати мікрофон групі Kalush, а потім різко передумав.
"Ви помітили, як ведучий підійшов до нашої команди. Вже передав мікрофон і забрав назад", - написано було на кадрах.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Ідіоти": окупанти після втрати 250 одиниць техніки знову зібралися форсувати Сіверський Донець
Мартиновська з "Майстер Шеф" пішла на сміливий експеримент із зовнішністю: "Можна трошки поділитися з вами?"
"Хотіли відрізати аж від Павлограда": рф вступила в третю фазу повномасштабної війни, що зміниться
Переможець "Холостячки" Задворний, який кинув Огневич, розговорився про нерозділене кохання: "Э одна..."
На другому сторіс Остапчук запостив мем з цим мікрофоном, підписавши його:
"Ну реально, що за фігня? Чого тоді підходити? І це не коментує ні ведучий, ні диктор".
Після цього Володимир взагалі запропонував його внести в базу "Миротворець".
Нагадаємо, дружина ведучого" Маски " Остапчука показала, як з чоловіком коротає вечір вихідного
А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука зізналася хто їй допомагав, поки вона перебувала далеко від дому
Також Politeka писала, що дружина Остапчука приструнила росіян, які молять про прощення