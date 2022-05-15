Зірка шоу" Маска " Володимир Остапчук відреагував на конфуз ведучого "Євробачення", який підійшов до Kalush і збирався дати мікрофон, але в підсумку передумав.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Також зірка вів Євробачення в 2017 році в Києві. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Остапчук вирішив звернути увагу на ведучого "Євробачення", який спочатку збирався дати мікрофон групі Kalush, а потім різко передумав.

"Ви помітили, як ведучий підійшов до нашої команди. Вже передав мікрофон і забрав назад", - написано було на кадрах.

На другому сторіс Остапчук запостив мем з цим мікрофоном, підписавши його:

"Ну реально, що за фігня? Чого тоді підходити? І це не коментує ні ведучий, ні диктор".

Після цього Володимир взагалі запропонував його внести в базу "Миротворець".

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